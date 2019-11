Anonym henvendelse koster for Torben: Kommunen har stoppet sygedagpengene

BEDSTED:Torben Hedegaard husker med gru tilbage på den dag for få uger siden, hvor Thisted Kommune ringer og fortæller ham, at hans sag har taget ”en uventet drejning”:

Kommunen har modtaget et anonymt brev om, at Torben Hedegaard tager fotos og sælger dem via en Facebookside. På den baggrund har man besluttet at lukke for hans sygedagpenge og melde ham rask, forklarer sagsbehandleren i telefonen.

Det skriver Fagbladet 3F.

Desuden skal Torben Hedegaard med det samme aflevere sine nøgler og afslutte det praktiksted hos Jem og Fix, hvor han er i gang med en afklaring til et fleksjob.

Torben Hedegaard har været sygemeldt og fået sygedagpenge i knap to et halvt år. Daglige løft på 18-20 tons på madrasfabrikken i Hurup igennem 16 år har sat sine spor: En anerkendt arbejdsskade i lænden og smerter, der går helt op i nakken.

Daglige øvelser og piller kan holde smerterne i ave, men lægerne siger, at han aldrig får et normalt arbejdsliv igen. Netop derfor var han så glad, da Jem og Fix i Nykøbing Mors for omkring et halvt år siden meldte ud, at de kunne bruge en mand i praktik med henblik på et fleksjob og en afklaring inden jul.

Men dét er allerede historie. Nu er praktikstedet væk, sygedagpengene røg midt i oktober, og den økonomiske fremtid hedder kontanthjælp.

Dét, der gør Torben Hedegaard allermest vred, er, at Thisted Kommune aldrig har bedt om hans version af historien.

- Da jeg havde sagsbehandleren i røret, havde de allerede taget beslutningen om at stoppe mine sygedagpenge, som han siger.

Torben Hedegaard kan slet ikke forstå de konklusioner, som kommunen når frem til.

- Jeg har altid været åben over for Jobcentret omkring min hobby som fotograf. Jeg går jo bare nogle ture i naturen - nationalparken ligger lige uden for mit vindue - og så har jeg kameraet med over skulderen. Jeg er ligefrem blevet opfordret til at gå ture, både af læger og fysioterapeuter, for så får ryggen det bedre, siger Torben Hedegaard.

Og at tjene ”fede penge”, som der står i den anonyme henvendelse, er også meget langt fra virkeligheden, siger Torben Hedegaard:

- Min kone har tjent ganske lidt på billeder på et marked, fordi hun engang havde nogle af mine billeder med. Men der er da flest udgifter ved sådan en hobby, og jeg har aldrig solgt et eneste billede over Facebook, siger Torben Hedegaard.

3F har besluttet at stævne Thisted Kommune med henblik på en civilsag.

- Selvfølgelig skal en kommune undersøge en anonym anmeldelse. Men kommunens undersøgelse og reaktion i denne sag er helt ude af proportioner, så derfor tager vi sagen direkte til domstolen, siger Tina Christensen, der er socialt politisk ansvarlig i 3F.

Thisted Kommune vil ifølge Fagbladet 3F ikke udtale sig i sagen om Torben Hedegaard, men kommunen skriver til fagbladet, at man ”på ingen måde konsekvent anvender de sociale medier til at belyse personsager”.

I en mail skriver Mogens Kruse Andersen, direktør i Teknik & Erhverv, at kommunen helt overordnet sagsbehandler i henhold til gældende lovgivning.

- Konkret betyder det, at en sagsbehandler kan inddrage egne iagttagelser i sagerne og foreholde borgere disse observationer til belysning af faktiske omstændigheder. Det betyder også, at der i visse særlige tilfælde kan ske orientering på sociale medier, herunder Facebook, skriver Mogens Kruse Andersen.