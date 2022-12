Ansat i stålindustri blev klemt i arbejdsulykke: Nu er der faldet dom

THISTED:En arbejdsulykke, der skete for halvandet år siden på CSK Stålindustris fabrik i Thorsted, har nu resulteret i en stor bødestraf til virksomheden.

Tirsdag blev der afsagt dom i sagen. CSK Stålindustri er idømt en bøde på 100.000 kroner for at have overtrådt arbejdsmiljøloven ved at arbejdet på fabrikken 19. juni ikke blev udført sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Ifølge anklageskriftet var en medarbejder i gang med at løfte nogle gitterkonstruktioner, da det gik galt. Medarbejderen foretog først løft af to afstivningsgitre, som han placerede i en reol, hvorefter han foretog løft af en gitterdrager, uden at det var sikret, at de to afstivningsgitre var tiltrækkeligt sikret mod at vælte. Gitrene var støttet op ad en kæpstok i den ene ende, mens den anden ende var fri og ikke havde noget støttepunkt, hvilket medførte, at afstivningsgitre pludselig væltede ud af deres placering i reolen og direkte ud mod medarbejderen. Han blev ramt på kroppen af de faldende afstivningsgitre og klemt mellem gitrene og den gitterdrager, som han var ved at løfte med kran. "Alt med alvorlig personskade til følge", står der i anklageskriftet.

Anklager Morten Wibroe fra anklagemyndigheden ved Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at den skadelidte i retten forklarede, at han havde brækket et par ribben og fået en skade på leveren og slået en muskel i armen. Men han er tilsyneladende kommet sig uden mén og arbejder fortsat på fabrikken.

Diskussionen i retten gik blandt andet på, om virksomheden havde gjort det, de kunne for at forhindre ulykken.

- Hvis retten syntes, de havde gjort det, de skulle, så var de ikke blevet dømt, konkluderer Morten Wibroe.

Ved udmålingen af bødens størrelse er det en skærpende omstændighed, at virksomheden inden for de seneste fire år to gange tidligere er straffet for en grov overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen.

Bødestørrelsen afhænger også af, hvor mange ansatte der er i virksomheden. CSK Stålindustri har ifølge hjemmesiden 400 ansatte fordelt på fire fabrikker i henholdsvis Thisted, Thorsted, Nykøbing og Letland.

Virksomheden har 14 dage til at beslutte, om man vil anke dommen eller ej. Carsten S. Kristensen, administrerende direktør i CSK Stålindustri, oplyser, at der ikke er taget stilling til det spørgsmål endnu.

- Det allervigtigste er, at vores medarbejder har det godt. Han har ikke mén af det, og han er hos os stadigvæk, siger direktøren og tilføjer:

- Det er klart, at vi selvfølgelig altid kigger på, om vi kan gøre det endnu bedre, men i denne her givne situation mener vi sådan set, at vi har handlet korrekt og taget de forholdsregler, man kunne tage.