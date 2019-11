Ansatte er glade for sundhedstjek: Samtaler om rygning, BMI og fedtprocent gav ny inspiration

THISTED:Thisted Kommune er i fuld gang med at drage rundt til de af kommunens virksomheder, som har takket ja til et sundhedstjek.

- Vi begyndte i 2018 og har haft rigtig mange samtaler her i 2019, siger Kenneth Saugstrup, der er projektleder hos afdelingen for sundhed og kvalitet ved Thisted Kommune.

Samtalerne handler om medarbejdernes sundhed, man får målt muskelmassen, BMI, fedtprocent, og derudover bliver der fokuseret på kost-, ryge-, alkohol-, motions- og søvnvaner. Stress og arbejdsmiljø blev også vendt.

Hos BV Trappen fik snakken over madpakkerne pludseligt et andet indhold. Tidligere var det mandehørm. Efter sundhedssamtalerne blev der talt om BMI, fedtprocent og body-age, som i nogle tilfælde var ganske anderledes fra den faktiske alder. I følge Kresten Hyldgaard Poulsen, teknisk sagsbehandler, var samtalerne for mange en øjenåbner. Foto: Peter Mørk

- Jeg skal da nok lige love for, at der blev snakket om BMI og fedtprocent i frokostpausen bagefter. Normalt er der jo lidt mandehørm i kantinen, men pludseligt blev der snakket om noget helt andet, siger Peter Vang, administrerende direktør for BV Trappen lidt uden for Koldby.

Som administrerende direktør vil han gerne være med til at styrke medarbejdernes sundhed.

- Man skal være i god form for at kunne præstere her. Jeg tror også, at for mange medarbejdere var samtalen en øjenåbner. Der var i hvert fald meget snak om det, som de har lært. Nogle var endda noget chokerede, siger Peter Vang, som roser kommunens ansatte for at være gode til at få mændene i produktionsvirksomheden til at åbne op og tale om personlige emner.

Foto: Peter Mørk

- Nogle havde en samtale, der varede 10 minutter. Andre havde behov for noget mere, siger Peter Vang.

Rygere under lup

Stort set alle 30 medarbejdere hos virksomheden tog i mod tilbuddet. Nu ligger der en opgave for Peter Vang, der består i at lave en opfølgning på tingene.

- Jeg har modtaget et sammendrag, hvor svarene er anonymiseret, og jeg kan se, at vi skal have gjort noget på ryge-området. Vi har syv-otte rygere, og dem skal vi gerne have lavet et rygestopkursus for her på virksomheden, for vi vil gerne gøre et bidrag til, at de helt stopper, siger Peter Vang.

Ergonomi og tunge løft var også en udfordring for de ansatte, og derfor har alle i produktionen været på ergonomikursus.

- Det er vigtigt, at de er bevidste om at løfte rigtigt, siger Peter Vang.

Thisted Kommune samarbejder med Sundhedsstyrelsen om projektet.

Styrelsen vil efterfølgende indsamle data og lave en sundhedsanalyse. Peter Vang synes, at det er en kæmpe fordel for kommunen, at man har valgt at deltage i projektet.

Han bor i Klakring ved Juelsminde og er ikke bekendt med, at der findes et lignende tiltag i Hedensted Kommune.

- Det er godt set markedsføringsmæssigt, at Thisted Kommune gør noget for virksomhederne. De er udfarende, og de gør noget, siger Peter Vang.