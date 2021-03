Ansatte skal ikke møde ind på kontoret igen efter corona: Firma indfører fast hjemmearbejde

THISTED:Ansatte hos Bornerups Datacenter A/S i Thisted skal fortsætte med at arbejde hjemmefra i fremtiden. Virksomheden har så gode erfaringer med den arbejdsform, der har vundet indpas under corona-epidemien, at ordningen fremover bliver permanent.

Det oplyser virksomheden i en pressemeddelelse. De skriver blandt andet:

”Tusindvis af danskere har arbejdet hjemmefra under Covid-19, og det har man også hos Bornerups Datacenter A/S i Thisted. Det er imidlertid gået så godt, at virksomhedens medarbejdere i fremtiden vil arbejde hjemmefra og mødes virtuelt dagen igennem - og fysisk, når behovet opstår herfor.”

Konsulenthuset Bornerups Datacenter A/S i Thisted tilbyder danske virksomheder skræddersyede løsninger, der forbinder arbejdsprocesser i en virksomhed på tværs af afdelinger, som lager, indkøb, salg, økonomi og produktion. Langt de fleste møder med kunderne foregår hos kunderne og under Covid-19 har virksomheden afviklet alle møder virtuelt, og det har ifølge pressemeddelelsen fungeret rigtigt godt.

- Vores medarbejdere har taget udfordringen op og det har fungeret upåklageligt. Herudover ønsker vi at give vores medarbejdere mest mulig frihed til at planlægge eget arbejdsliv. Det er også baggrunden for, at vi som virksomhed har kigget ind i, om måden vi normalt har organiseret os på før Covid-19 brød ud sidste år, har været den rigtige, udtaler Carsten Søe-Larsen, der er administrerende direktør i Bornerups Datacenter A/S.

Han oplyser, at medarbejderne i fremtiden vil arbejde hjemmefra i det daglige.

- Vi vil dagen igennem afholde virtuelle møder, og så vil vi mødes fysisk, når der er behov herfor. Det kan være en gang om ugen, eller hvilken frekvens det måtte blive, fortæller Carsten Søe-Larsen.

Han understreger, at virksomheden er opmærksom på medarbejdernes trivsel.

- Vi vil selvfølgeligt følge det tæt, og er klar til at tilpasse beslutningen således, at alle har de optimale arbejdsforhold. Det betyder også, at vi sikrer, at medarbejderne har optimale forhold på hjemmekontoret blandt andet når det gælder kontormøbler mv., fortæller Carsten Søe-Larsen.

Den nye ordning er allerede trådt i kraft og det betyder, at man fraflytter de nuværende fysiske kontorer i Thisted og Herlev.

Bornerups Datacenter A/S har 20 ansatte fordelt på de to lokaliteter.