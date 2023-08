Ansøgningerne hober sig op: Solcelleprojekter i massevis

Interessen for at opstille solcelleanlæg i det åbne land er stor, men trods mange ansøgninger vælger Thisted Kommune at lade spørgsmålet om placering af fremtidige anlæg indgå som en del af arbejdet med at udpege de energizoner, der skal rumme fremtidens grønne energianlæg. Arkivfoto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix