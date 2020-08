Arbejdsuheld: Stålrør faldt ned over medarbejder

THISTED:En 52-årig mand var mandag udsat for et arbejdsuheld på CSK Stålindustri i Thisted, fortæller lokalpolitiet i Thisted.

Ifølge politiet var den 52-årige ved at pakke stålrør, der vejer 250 kilo, på en palle, da et stålrør faldt ned over ham.

Manden brækkede derved sin venstre arm og sit bækken, lyder det fra politiet, der også oplyser, at Arbejdstilsynet er underrettet.