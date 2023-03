Arbejdsulykke hos maskinforhandler: 57-årig kom i klemme

THISTED:Ved middagstid mandag skete der en arbejdsulykke hos maskinforhandler J. Hundahl A/S på Hjulmagervej i Thisted. En 57-årig medarbejder, der er bosat i lokalområdet, kom i klemme mellem en frontmonteret tank og forhjulet på en maskine.

Ifølge Thisted Politi blev manden overført til sygehuset i Aalborg. Her konstateredes det, at han har fået trykket et ribben og formentlig har været bevidstløs en kort tid. Han kunne senere udskrives.

Direktør Søren Hundahl siger om episoden:

- Patienten har det det godt, men er selvfølgelig sygemeldt. Der er tale om en meget betroet medarbejder hos os, men han var ude for et rent uheld. I øjeblikket undersøger Arbejdstilsynet sammen med os, hvordan det kunne gå til. Vi priser os lykkelige for, at der ikke skete mere, end der gjorde, siger Søren Hundahl.