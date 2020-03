Arbejdsulykke på landbrug: 57-årig mand kom alvorligt til skade

THORSTED:Torsdag klokken 16.42 skete der en alvorlig arbejdsulykke på en gård på Klatmøllevej ved Thorsted vest for Thisted.

Under arbejdet med en teleskoplæsser var maskinens arm strakt helt frem, hvilket resulterede i, at maskinen væltede ned over en ansat på gården.

Den ansatte, en 57-årig mand fra Thisted Kommune, kom ifølge Lokalpolitiet i Thisted alvorligt til skade og blev fløjet i lægehelikopter til Aalborg Universitetshospital.

Politiet oplyser, at Arbejdstilsynet er inde over sagen.