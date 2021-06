Arkitektstuderende i Agger: Kunst og bolig i bunkerne

AGGER:Kan de bruges til noget fornuftigt, de bygningsværker i beton, som efter Anden Verdenskrig blev efterladt langs vestkysten i bl. a. Thy?

Det mener to arkitektstuderende fra København at de måske godt kan. Marinus Høgh og Victor Alexander Pedersen har lavet et projekt, hvor de foreslår, at nogle af bunkerne i Agger tages i brug som blandt andet boliger - som en del af et kunstcenter, hvor kunstnere skal kunne komme og arbejde og udstille.

16 studieprojekter, som arkitektstuderende fra København har lavet til Agger gennem de seneste fire år, præsenteres i annekset til Museum Thys Fiskerhuset Deres lærer, Knud Aarup Kappel, er i Agger med to studerende, Victor Alexander Pedersen og Marinus Høgh.Foto: Bo Lehm

Sammen med andre bachelorstuderende fra arkitektuddannelsen på Det Kongelige Akademi i København var de to i september sidste år i Agger for at finde inspiration til deres projekt. Marinus og Victor valgte altså at undersøge mulighederne for at bruge tre bunkere ved det, der hedder Støbepladsen, tæt på De Sorte Huse i Agger.

- Der er mange negative tanker omkring Atlantvoldsanlægget. Det vil vi gerne vende til noget andet og prøve at se bunkerne som rum, fortæller Marinus Høgh.

Bunkerne ligger delvis begravet under sandet, men de to foreslår, at en af dem graves fri langs den ene side, og at der skæres hul i den, så dagslyset kan slippe ind.

Samtidig vil de to vordende arkitekter gøre de gamle og fugtige betonkonstruktioner til et mere indbydende og behageligt sted at overnatte i. Inde i rummene vil de nemlig etablere nogle små kapsler eller alkover i træ.

- Det bliver en minimalbolig, som et rum i rummet, fortæller Victor Alexander Pedersen.

Ud over bunkerne skal kunstcentret bestå af nogle - også nedgravede - nybyggerier til værksteder og udstillingsrum.

Knud Aarup Kappel har tilerettelagft udstillingen i Agger sammen med Marinus Høgh og Victor Alexander Pedersen. Foto: Bo Lehm

Bygninger til kropskultur

Siden 2017 har Agger hvert år haft besøg af arkitektstuderende fra København, der i tre uger skulle finde inspiration til deres bachelorprojekt i en udkant af Danmark, som er meget forskellig fra den virkelighed, de normalt bevæger sig i.

Udfordringen skyldes Knud Aarup Kappel, studielektor på arkitektuddannelsen, og selv thybo af fødsel. Opgaven til de studerende har i alle årene været at lave ”en bygning til kropskultur” - og altså placeret i Agger.

- Det er der kommet rigtig mange gode bud på, fortæller Knud Aarup Kappel.

16 af de bedste projekter kan fra mandag studeres i annekset til Fiskerhuset, Museum Thys afdeling på Toftevej i Agger. Ud over kunstcentret er der blandt andet forslag til et forsamlingshus, en højskole, en efterskole og et hospice.

Udstillingen, der har overskriften ”Kantens potentialer - fællesskaber i Agger”, kan ses indtil 8. august.