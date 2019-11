Bad om en hurtig redegørelse: Ib Poulsen venter stadig på svar

THISTED:Både Ib Poulsen (DF) og Jens Otto Madsen (EL) venter stadig på den ”hurtige redegørelse”, de har bedt om i en sag, der handler om sygedagpenge. De to medlemmer af kommunalbestyrelsen har bedt om redegørelsen for at få belyst den praksis, der ligger til grund for at fratage en 47-årig amatørfotograf hans sygedagpenge og samtidig afslutte et praktikforløb, der skulle klarlægge, om Torben Hedegaard, som sagen handler om, kan varetage et flexjob.

- Jeg havde da forventet, at en ”hurtig redegørelse” var klar til denne uges møde i kommunens økonomiudvalg, men det var den altså ikke, siger Ib Poulsen, der selv er medlem af udvalget.

På udvalgets møde onsdag fik han at vide, at redegørelsen er klar ”hurtigst muligt”.

- Men helt ærligt, så er det lidt som at sælge elastik i metermål, konstaterer Ib Poulsen og tilføjer, at det burde være i kommunens egen bedste interesse at komme med en redegørelse for den forvaltningspraksis, der er grundlag for beslutningen om at fratage Torben Hedegaard såvel sygedagpenge som afslutte hans praktikforløb.

- Indtil vi har redegørelsen, så hænger det hele lidt i luften. Jeg har talt med Torben og fået hans redegørelse for sagen - og den stoler jeg på. Men jeg fortår ikke, hvorfor kommunen skal bruge flere dage til at lave en ”hurtig redegørelse” i en sag, den selv har startet, siger Ib Poulsen