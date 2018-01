Bæveren er kommet til Thy

THY: Efter knap 20 år har bæveren fundet vej fra Vestjylland til Nationalpark Thy.

I 1999 blev bæveren sat ud i Klosterheden Plantage syd for Limfjorden. Nu har den så forceret de cirka 50 kilometer til Nationalpark Thy. Her er der fundet tydelige bæverspor med en dæmning og fældede træer.

Og et fint lille bæverbo vidner endda om, at en familieforøgelse er under forberedelse.

- Så med lidt held skal vi have bæverunger i nationalparken til sommer, fortæller naturprojektleder Anna Gudrun Worm fra nationalparken.

Tæt på at uddø

Bæveren har været tæt på at blive udryddet, fordi den ligesom andre store dyr forstyrrede landbrugs- og skovdriften. I begyndelsen af dette århundrede var der kun 700 dyr tilbage i Europa. Historiske kilder beretter om bævere i Danmark for 800 år siden, men formentlig blev den udryddet på grund af jagt.

Siden har holdningen til de vilde dyr ændret sig. For cirka 40 år siden blev der udsat kronvildt, og 20 år senere kunne de første bævere begynde bygge dæmninger og bæverboer i Klosterheden Plantage. Og i 2009 og 2010 fulgte udsættelse af de bævere i oplandet til Arresø på Sjælland.

Anna Gudrun Worm har svært ved at skjule sin begejstring over, at den nu har krydset Limfjorden:

- Bæveren er en økologisk nøgleart og en rigtig lille landskabsingeniør. Den fælder træer og ændrer vandløb i et væk, og det skaber en naturlig dynamik og variation i naturen til gavn for andre dyr og planter.

Hun håber, at bæveren får etableret sig.

Allerede i 2015 blev der faktisk set en bæver nordenfjords. Den var flyttet ind ved hul fem på en golfbane i Hanherred. Men den blev desværre kørt ned, inden den nåede at stifte familie.

En følsom sag

Bæveren kan bedst lide at bo ved forholdsvist dybt vand, da den både gemmer sit vinterforråd under vand og foretrækker at have indgangen til sit bo dækket af vand.

De er langsomme på land - men elegante og hurtige, når de bevæger sig i vand.

I Klosterheden har nogle lodsejere følt sig generet af bæveren, fordi den har fældet deres træer. Men Anna Gudrun Worm tror ikke, at lodsejerne i Thy har noget at være bekymret for.

- Vi har masser af plads til bæveren, og dens krav til bosted gør det begrænset, hvor mange steder den kan bosætte sig.

Foreløbig er bæveren kun set et enkelt sted i nationalparken. Og indtil videre er det en hemmelighed, hvor det er:

- Bæveren er meget følsom for forstyrrelse omkring dens bo. Derfor skal man lade den være i fred og ikke tage på bævertur, indtil den forhåbentligt har dannet sig en stærk lille familie, siger Anna Gudrun Worm.