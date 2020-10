Bagud med to efter fem minutter: Hanstholm slået i Viborg

VIBORG:Det gik langt fra som planlagt for Hanstholm IF, da de lørdag mødte Viborg FF på udebane i Serie 2. Her måtte Hanstholm IF se sig besejret 4-2, da de 90 minutter var gået.

- Viborg FF var det bedste hold i dag og fortjent, at de vandt. De havde tre spillere, der styrede for meget af kampen, og vi fandt aldrig løsningerne til at lukke dem ned, siger Per Kristiansen, der er træner for Hanstholm IF.

Kampen blev spillet på kunstgræs, og det var tydeligt, at hjemmeholdet vare mere vant til det underlag. Hanstholm IF fik nemlig en skidt start på kampen og var bagud 0-2 efter bare fem minutter.

Men Hanstholm IF formåede dog at svare igen, så de to hold gik til pause ved stillingen 2-2. Først fik Mathias Skinnerup scoret efter en omstilling, og efter 26 minutter blev en clearing headet ud til Martin Villumsen, der sparkede bolden i mål til 2-2.

- I anden halvleg havde vi chancerne til at score til 3-2, men spillerne blev trætte i benene af at spille på kunstgræs, siger Per Kristiansen.

Derfor var det også hjemmeholdet, der igen kunne bringe sig foran efter 55 minutter. Den scoring formåede Hanstholm IF ikke at svare tilbage på, og efter 79 minutter blev det også 4-2.

Kampfakta:

Fodbold, serie 2

Viborg FF

Hanstholm IF

Resultat: 4-2

Pausestilling: 2-2

Mål: 1-0 (2), 2-0 (5), 2-1 Mathias Skinnerup (15), 2-2 Martin Villumsen (26), 3-2 (55), 4-2 (79)