THY-HANNÆS: To gange i løbet af weekenden blev der så megen ballade i nattelivet i Thisted, at politiet måtte gribe ind og begge gange bruge peberspray for at få ro på situationen.

Den første gang var lørdag klokken 06.06 på værtshuset Fort Indian i Storegade, hvor en 26-årig mand fra Snedsted skubbede restauratøren i brystet og vreden fortsatte, da politipatruljen dukkede op og den 26-årige mente, at dem skulle han i slagsmål med.

Det endte i stedet med en gang peberspray, men inden da havde den 26-årige knust to ruder. En med hånden og en via en skalle.

Et lille døgns tid senere var den gal på Cafe Ølhunden, hvor en 47-årig mand fra Klitmøller ville sidde ind på værtshuset og ryge joints og politiet blev derfor tilkaldt.

Den 47-årige ville ikke som betjentene og tog halsgreb på den ene og sparkede den anden.

Det kostede en gang peberspray, en anholdelse i nogle timer og for begge mænd blev det også til karantæner i to år på de værtshuse, hvos de skabte problemer.