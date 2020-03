Ballade på Hurup-kanten

HURUP:Politiet skred klokken 3.35 natten til søndag ind over for ballade på en adresse på Ydbyvej i nærheden af Hurup.

Fire personer, der kender hinanden, var involveret. To mænd fra Thisted Kommune på 19 og 20 år forsøgte at trænge ind til en 25-årig kvinde, der anmeldte episoden. De to mænd smadrede flere ruder og forsøgte at sparke en dør ind til ejendommen. Begge sigtes for hærværk.