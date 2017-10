Bandeleder med Aalborgrødder anklages for stribe af lovbrud

HOLSTEBRO: Skyderier, voldtægter, afpresning, trusler og besiddelse af narko.

Listen over anklager mod den formodede bandeleder Danny Abdalla, der i sin tid stod bag Den Internationale Klub i Aalborg, er lang og fylder 15 sider.

Tirsdag begynder en ny sag mod ham ved Retten i Holstebro.

Sagen har vakt opsigt og sat spørgsmålstegn ved, om der er godt nok styr på kriminelle udviste, der lever her på tålt ophold.

Den 51-årige mand, der angiveligt sammen med en række medlemmer af sin klub har slået sig ned i Bedsted-Hurup området i Thy, har så vidt vides en dødsdom hængende over hovedet i sit hjemland Libanon.

Derfor kan han ikke udvises, selv om han ifølge dagbladet Information to gange er idømt fængselsstraffe og efterfølgende udvisning.

I stedet er han pålagt en daglig meldepligt hos Center Sandholm.

38 kriminelle forhold

Men Abdalla er tilsyneladende ikke dukket op i Nordsjælland på de aftalte tidspunkter i perioden fra juni 2015 til oktober 2016.

Det er den periode, hvor han ifølge anklageskriftet står bag hele 38 kriminelle forhold i det nord- og vestjyske.

Blandt andet skal han have skudt ud gennem bagruden på en bil, have voldtaget og seksuelt krænket flere kvinder og truet folk med at slå dem ihjel.

Sagen mod bandelederen har vakt opsigt på Christiansborg.

- Som jeg har sagt flere gange før, er det selvfølgelig ikke i orden, når udlændinge på tålt ophold fortsat begår kriminalitet i Danmark, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en kommentar til Ritzau.

Hun oplyser, at regeringen løbende undersøger, om forholdene har ændret sig, så udvisningen kan effektueres.

Klare konsekvenser

Det skal ifølge ministeren have "klare konsekvenser", hvis den kriminelle udlænding ikke overholder sine forpligtelser.

- Derfor har vi blandt andet hævet strafferammen for brud på opholds- og meldepligten, siger ministeren, der nu afventer at se effekten hos domstolene.

- Derfor er det for tidligt at sige, om lovændringen har virket godt nok. Men jeg følger det her område tæt, og jeg er klar til at se på, om det er muligt at stramme endnu mere op, hvis der er behov for det, siger ministeren.

Den tiltaltes forsvarsadvokat, Rasmus Amandusson, oplyser til Ritzau, at Abdalla nægter sig skyldig i alle anklager på nær to punkter om besiddelse af mobiltelefoner i arresten.

Der er afsat i alt 15 retsdage til behandling af sagen.

