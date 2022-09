Banedanmark: Dele til Oddesundbroen bestilt i god tid

ODDESUND:Sporarbejde på en bro stiller krav om nogle andre komponenter, end når der skal lægges nye skinner på landjorden. Men Banedanmark har været tidligt ud med at bestille, hvad der skal bruges i forbindelse med fornyelsen af jernbanesporet på Oddesundbroen.

Det understreger Lars Blædel Riemann, områdechef i Banedanmark

Onsdag måtte Banedanmark meddele, at det igangværende arbejde på Oddesundbroen, der skulle have været færdigt sidst i september, vil blive forsinket med otte uger.

Årsagen er, at der - bl. a. på grund af krigen i Ukraine - har været store forsinkelser med at få leveret de dele i jern og stål, som skal bruges på den knap 500 meter lange strækning over Oddesund.

Forsinkelsen har fået Torsten Schack (V), folketingsmedlem fra Thisted-kredsen, til at stille følgende spørgsmål til transportminister Trine Bamsen (S):

"Er det tilfredsstillende, at Banedanmark går i gang med et renoveringsprojekt på Thybanen med store forsinkelser for brugerne, uden at Banedanmark har sikret sig, at projektet kan gennemføres på den planlagte tid - herunder, om de nødvendige materialer var tilgængelige, da renoveringsprojektet blev igangsat?”

- Men komponenterne blev bestilt allerede i november sidste år, så det er ikke fordi, vi ikke har været tidligt ude, siger Leif Blædel Riemann.

Banedanmark har også været på indkøb i Japan efter nogle specielle sveller som erstatning for de gamle af træ. Mens jernbaneskinner i dag normalt bliver lagt på sveller af beton, så får Oddesundbroen sveller af et kompositmateriale.

- De er lettere end betonsveller. Men først og fremmest skal de kunne holde til det hårde miljø med saltvand, fortæller områdechefen.

Hvis alt går vel, vil der igen kunne køre tog på Oddesundbroen 21. november - næsten syv måneder efter, at trafikken blev indstillet på broen, og på hele Thybanen. Foto: Bo Lehm

Stålkonstruktionerne på jernbanedelen af broen er i sommer blevet malet. Og nu er både svellerne og alle komponenter i jern og stål leveret, så Aarsleff - der udfører arbejdet for Banedanmark - er klar til at gå i gang med at anlægge det nye spor.

Hvis den nye tidsplan holder, vil der fra 21. november igen kunne køre tog på Oddesundbroen. Og dermed på hele Thybanen, hvis passagerer siden 1. maj har måttet tage til takke med de både langsommere og mere ukomfortable togbusser.