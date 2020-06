Bankpersonale aktiverede overfaldsalarm: Råben og skrigen i banken

THISTED:Personalet hos Danske Bank i Thisted valgte at aktivere overfaldsalarmen, da en 34-årig mand begyndte at blive aggressiv overfor personalet onsdag ved 11-tiden.

Manden havde hævet penge i automaten men påstod efterfølgende, at han aldrig havde fået pengene ud af automaten. Personalet kunne vise ham en overvågningsvideo, der viste, at han altså havde fået pengene. Det blev han fortørnet over, begyndte at råbe og skrige, så personalet ikke så anden mulighed end at få hjælp fra ordensmagten. Den 34-årige mand er en særdeles god kending af politiet, og han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.