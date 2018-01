Lille dreng alvorligt kvæstet af stor gren

THISTED: Mandag formiddag blev en dreng på fire år alvorligt kvæstet af en gren, som faldt ned fra et højt træ i Christiansgave i Thisted.

En pædagog blev også ramt af grenen, men slap med mindre kvæstelser.

- Vi er frygtelig kede af og chokerede over, at et sådant uheld kan ske midt i Thisted. Blæsten får en gren til at rive sig løs, og at den så netop rammer først en pædagogstuderende og så et af børnene, er sort uheld, udtaler Martin Kondrup Knudsen chef for dagtilbud i kommunen.

Drengen var sammen med de øvrige børn og pædagoger fra Hundborg Børnehus på udflugt til Thisted og blev sammen med sin far efter ulykken fløjet til Aalborg Universitetshospital, hvor drengen stadig er indlagt.

De 17 børn i selskab med to pædagoger og en pædagogstuderende gik gennem plantageområdet i Christiansgave og omkring klokken 10 tog vinden til.

En enkelt gren rev sig løs fra trækronerne og ramte ved nedfaldet først den pædagogstuderende og derefter drengen.

- Vi følger situationen meget tæt, og har aktiveret vores pædagogiske psykologiske beredskab (PPR). Børnene såvel som pædagoger og den studerende fik krisehjælp samme eftermiddag, fortæller Martin Kondrup Knudsen.

Onsdag sidst på formiddagen fik Thisted Kommune meddelelse om, at den fireårige dreng havde fået to kraniebrud, en hjernerystelse og en mindre hjerneblødning og bliver foreløbigt holdt i kunstig koma.