Barnevogn forsvandt fra opgang i Thisted

THISTED:På Dr. Louise Gade har en ukendt person stjålet en barnevogn i tidsrummet mellem 4. og 5. marts.

Det oplyser Thisted Politi.

Barnevognen er stjålet fra opgangen. Der er tale om en barnevogn af mærket Babytrold Excellent, der har en værdi på omkring 6000 kr.

- Det er for ringe, at man kan finde på at stjæle sådan noget, siger Jørgen Jensen, politikommissær hos Thisted Politi.