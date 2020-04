51-årig kvinde omkommet i brand i Frøstrup

FRØSTRUP:Kort før klokken 15 udbrød der brand i en lejlighed på Vestergade i Frøstrup, og mandag aften oplyser vagtchef Carsten Henriksen, Midt- og Vestjyllands Politi, at en 51-årig kvinde mistede livet i branden.

- Vi fik meldingen om brand klokken 14.49, og at der skulle være en person i lejligheden. Det var der, oplyste vagtchefen tidligere på dagen til NORDJYSKE.

Ifølge vagtchefen var der en del røgudvikling i forbindelse med branden, og det gik også ud over overboen, der blev kørt på sygehuset til tjek.

Politiet kender endnu ikke brandårsagen, og den skal teknikere derfor forsøge at finde frem til.

Foto: Lars Pauli

Senest klokken 20.30 oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, at teknikerne og retsmedicinere arbejder på stedet. Ifølge vagtchefen er det almindelig procedure, at teknikkerne går i gang med det samme, når der er tale om et dødsfald.