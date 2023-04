Beboere blev evakueret: Video fører til afhøringer i mystisk brandsag

THISTED:Thisted Politi er ikke færdig med at undersøge årsagen til den brand, der søndag aften totalt ødelagde et skur i gården til ejendommen Vestergade 18 i Thisted.

- Vi har gennemset videomateriale fra området omkring gågaden. Der er ikke noget kamera, der peger direkte mod den udbrændte træbygning, men vi kan se personer på optagelserne. Dem vil vi tale med i de kommende dage. Gerningsstedsundersøgelsen er hermed afsluttet, og området er blevet frigivet, men der resterer stadig efterforskning, siger Niels Christensen fra Thisted Politi.

Ilden var voldsom, og beboere i det tætbebyggede nabolag blev kortvarigt evakueret. Brandfolkenes indsats sikrede, at ilden ikke bredte sig til de nærmest liggende ejendomme, herunder en skoforretning. I det store skur stod der en knallert og en motorcykel med benzin på tankene.

Tidligere på ugen meldte politiet ud, at man har mistanke om en påsat brand ved, at en affaldscontainer på stedet var blevet antændt.

- Der går ikke ild i en papcontainer af sig selv. Det er svært at afgøre, om der har været tale om hændeligt uheld ved, at en person har smidt noget brændende materiale i containeren, hvorefter den er blevet antændt, og ilden har bredt sig til skuret. Eller om det var bevidst brandstiftelse. Det håber vi at kunne få klarhed over ved at lave nogle afhøringer, hvor vi taler med personer, der var til stede, siger Niels Christensen.

Han forventer, at undersøgelserne vil være afsluttet i løbet af den kommende uge.