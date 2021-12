Beboere vågnede ved indbrud: Tyven var på vej ud med fodskammel under armen

THISTED:Natten til onsdag kl. 3 vågnede beboerne i en villa på Dragsbækvej. I det nattemørke hus lød en uvant rumsteren, og da beboerne undersøgte sagen nærmere, fik de sig en overraskelse.

To indbrudstyve var nemlig i færd med at plyndre huset. Den ene holdt udenfor og ventede i en lille, grå, firkantet bil, mens hans makker var på vej ud af huset med en fodskammel under armen.

Tyven satte hurtigt fodskamlen fra sig og forsvandt fra stedet. Beboerne meldte sagen til politiet.

Der er ikke noget nærmere signalement af gerningsmændene, men politiets efterforskning har indtil videre vist, at de skaffede sig adgang til huset ved at bryde et toiletvindue op.

Det samlede udbytte blev en B&O højttaler og en Corona læderstol, som godt nok er en kopi.