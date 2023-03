Bededag droppes, men: Ib P. holder liv i muligheden for en fridag

THISTED:Fjerde fredag efter påske skal være en fridag for både børn og for medarbejdere i Thisted Kommune - og dermed et alternativ til store bededag, som er afskaffet fra næste år.

Et flertal i folketinget besluttede 28. februar at afskaffe store bededag fra 2024. I forlængelse heraf kom der forslag fra Dansk Folkepartis medlemmer af en lang række byråd og kommunalbestyrelser om at fjerde fredag efter påske fremover skal være en fridag for skolebørn og for de af kommunernes medarbejdere der har mulighed for at holde fri.

Også fra Ib Poulsen (DF), medlem af Thisted Kommunalbestyrelse. Forslaget skulle være behandlet i kommunalbestyrelsen på mødet 28. marts, men efter anmodning fra Ib Poulsen blev det taget af dagsordenen.

- Jeg har været for hurtigt ude. Regeringen er endnu ikke kommet med retningslinjer for, hvordan kommunerne kompenseres for den udgift de får for den ekstra arbejdsdag, der kommer, når store bededag afskaffes, siger Ib Poulsen.

- Jeg vil ikke risikere, at de manglende retningslinjer giver nogen en anledning til at stemme imod mit forslag. Så hellere vente med at behandle det, til vi har retningslinjerne, siger Ib Poulsen og tilføjer, at han i sit forslag alene beder om at undersøge muligheden for at indføre den fjerde fredag efter påske som en fridag for skolebørn og kommunalt ansatte - ikke om at få truffet en endelig beslutning.

- Uden retningslinjer er det svært at undersøge noget som helt, men jeg genfremsætter forslaget, så snart vi har nogle retningslinjer at behandle det ud fra, siger Ib Poulsen som ikke mener, at han står med en "dårlig sag" i kommunalbestyrelsen.

- Folketinget vedtog forslaget om at fjerne bededag med stemmer fra regeringspartierne og de radikale, men det kan sagtens være, at man ser anderledes på det lokalt. I hvert fald genfremsætter jeg mit forslag til august eller september og håber, det bliver vedtaget, siger Ib Poulsen.