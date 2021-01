Bedre forhold for de to-hjulede: Udsigt til samarbejde om cykelsti

THISTED:I lighed med Thisted har også Struer Kommune et ønske om at skabe bedre forhold for cyklister, der kører på Rute 11.

På side fem i Struer Kommunes budgetaftale for 2021 fremgår således, at ”såfremt der oprettes statslige cykelstipuljer skal disse søges til finansiering ud over de 12 mio. kr. Fra byrådets side peges der samtidig på ønsket om - sammen med Thisted Kommune - at staten etablerer cykelsti over Draget”.

For Peter Skriver Nielsen (S), næstformand i Thisted Kommunes udvalg for klima, miljø og teknik, KTMU, er det godt nyt.

- Udvalget har tidligere ønsket en opfølgning på, om Struer er interesseret i at samarbejde om bedre cykelstier langs Rute 11. Det fremgår klart at være tilfældet, siger Peter Skriver som mener, at budgetbemærkningen fra naboen mod syd er til gavn for Thisted Kommunes bestræbelser for at skabe mere cyklistsikre forhold langs Rute 11 fra Draget og op gennem kommunen.

- Hvis Struer er klar til at arbejde for en cykelsti op til Draget, har vi et godt argument for at bede Vejdirektoratet prioritere arbejde med at føre stien videre gennem Thisted Kommune - også selv om det bliver i bidder, siger Peter Skriver, som inden ugens møde i KTMU havde bedt om at få cykelstien langs rute 11 på dagsordenen.

- Nu ligger det fast, at Struer vil samarbejde, at vi fastholder vores ønske om at prioritere en cykelsti på fire konkrete strækninger, Ydby-Hurup, Sønder Nordentoft-Skjoldborg og Stagstrup-Koldby, som vi allerede har meldt ind - og at vi mødes med Vejdirektoratet om sagen i næste måned, siger Peter Skriver.