Bedsted-herrerne afværgede nederlag

BEDSTED:Bedsted-herrerne balancerede på kanten af et nederlag, da de torsdag aften mødte Ikast på hjemmebane i 1. division. Bagud med 22-24 i fjerde sæt fik thyboerne dog afværget nederlaget, og derfra gik thyboerne hele vejen og vandt kampen med 3-2.

- Vi havde rigtig mange udsving i kampen, og i fjerde sæt var vi helt nede sækken. På mirakuløs vis fik vi dog kæmpet os tilbage og tog sejren. Vi vil jo gerne blande os i toppen, og de gode hold vinder jo også på de mindre gode dage, og det gjorde vi i dag, siger Bedsted-træner Flemming West.

Kampens første sæt var præget af mange fejl fra hjemmeholdets side. Bedsted kom bagud med 1-4 og 9-15. Bedsted kunne ikke helt få deres spil til at fungere, og thyboerne tabte første sæt med 16-25. Til andet sæt valgte Flemming West at skifte på flere positioner, og det virkede til at give pote, selvom Bedsted stadig ikke helt var oppe i omdrejninger. Føringerne skiftede mellem de to hold, inden at Bedsted ved stillingen 14-14 trak en smule fra og til sidst vandt sættet med 25-21.

I tredje sæt kom der så et stort Bedsted-udsving, og i det meste af sættet halsede thyboerne efter Ikast. Bedsted fik aldrig indhentet Ikast, og værterne tabte tredje sæt med 16-25. Fjerde sæt startede fantastisk for Bedsted, der kom foran med 7-1. Længere inde i sættet blev Bedsted så ramt af et nyt stort udsving, og thyboerne gik fra at være komfortabelt foran i det meste af sættet til pludselig at være bagud. Ved stillingen 22-24 lignende det, at Ikast ville sikre sig sejren, men efter en mirakuløs redning fik Bedsted afværget midtjydernes matchbold. Efter den afværgede matchbold blev Bedsteds spil markant forbedret, og thyboerne vandt fjerde sæt med 27-25. I femte og afgørende sæt bevarede Bedsted-spillerne roen efter en lige indledning på sættet. Ved stillingen 6-6 trak hjemmeholdet så fra, blandt andet takket være en god præstation fra indskiftede Marcus Mugisa Enevoldsen, der kom ind og bidrog med energi og eksplosivitet. Efter en lige kamp med mange udsving vandt Bedsted femte sæt med 15-8, og vandt dermed kampen med 3-2.

- Det var nok lidt røveri, at vi vandt kampen, for vi lavede et hav af fejl hele kampen igennem, siger Flemming West.

Bedst som undertippet

Med torsdagens sejr opretholdte Bedsted kontakten til holdende i toppen af rækken, og thyboerne er nu placeret på en 6. plads i rækken. På lørdag venter så en svær test for Bedsted, når de på udebane møder rækkens nr. 2 fra Lyseng. Her håber Flemming West på, at hans hold kan drille topholdet.

- Vi er nok bedst, når vi er underdog og kan komme lidt fra baghjul, og det håber jeg, at vi kan mod Lyseng. Vi kan helt klart også tage noget med fra kampen i dag i forhold til det mentale og ikke give op, selvom det ser sort ud, siger Flemming West.