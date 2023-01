Bedsted-herrerne bed fint fra sig mod Randers

HAVNDAL: Bedsteds herrer i 1. division var lørdag på en svær opgave, da thyboerne på udebane mødte Randers i volleyballens 1. division. Hjemmeholdet kæmper hårdt for oprykning til ligaen, så Bedsted skulle i den grad stramme sig an, hvis det skulle blive til point. Trods en godkendt indsats, så måtte Bedsted tage til takke med et nederlag på 1-3.

- Selvom vi selvfølgelig aldrig er tilfredse med at tabe, så kunne vi godt være tilfredse med vores indsats i dag. Randers er et virkelig godt hold, men vi fik sat vores aftryk på kampen, siger Bedsted-træner Flemming West

I første sæt blev Bedsted presset af Randers. Thyboerne var ikke helt skarpe nok, mens Randers viste godt spil. Hjemmeholdet havde de fleste føringer, og som sættet skred frem, trak kronjyderne stille og roligt fra. Bedsted endte med at tabe første sæt med 17-25. I andet sæt var Randers igen i teten, og selvom Bedsted forsøgte at hænge på, så var kvaliteten fra Randers for stor, og Bedsted tabte andet sæt med 21-25

I tredje sæt fandt gæsterne fra Bedsted så melodien. Thyboerne fik trykket Randers i serverne, og derudover kom der flere blokeringer. De gode takter gjorde, at thyboerne var i omgangshøjde med Randers, og Bedsted vandt tredje sæt med 25-20. I fjerde sæt skulle Bedsted så forsøge at fastholde trykket på Randers, men det lykkedes ikke helt. For selvom udeholdet spillede godt, så kunne de ikke helt være med, når Randers skruede et gear op. Bedsted endte med at tabe kampen med 1-3 efter et nederlag på 18-25 i fjerde sæt.

- Vi fik leveret nogle gode sæt, men for at slå et hold som Randers, så skal man være skarpe over en hel kamp, og det var vi ikke helt i dag, siger Flemming West.

Efter nederlaget mod Randers placerer Bedsted sig på rækkens 5. plads med god luft ned til bunden af rækken.