Bedsted-herrerne mødte overmagten

BEDSTED:Herrerne fra Bedsted har fået en god start på sæsonen med to sejre ud af to mulige. Søndag skulle thyboerne teste sig af mod et af rækkens stærkeste mandskaber, da Randers VK kom på besøg til et opgør i 1. division. Selvom Bedsted spillede en godkendt kamp, så var modstanderen de ekstra procenter bedre, og Bedsted tabte kampen med 0-3.

- Randers er et rigtig godt hold med et højt niveau, så vi vidste godt, at det ville blive en svær kamp. Jeg er fint tilfreds med, at vi får 20 point i snit. Jeg ville dog rigtig gerne have vundet et sæt, siger Bedsted-træner Flemming West.

I første ydede Bedsted god modstand til det stærke Randers-hold. I starten af sættet bølgede føringerne frem og tilbage, men ved stillingen 12-12 trak gæsterne fra til stillingen 14-20. Efterfølgende fik Bedsted mindsket forskellen, men hjemmeholdet tabte første sæt med 20-25. I andet sæt var Randers klart bedst, og kronjyderne bragte sig foran med 12-20. Trods endnu et ihærdigt forsøg på et comeback fra Bedsted, så tabte thyboerne andet sæt med 21-25.

I tredje sæt bragte Bedsted sig foran med 4-0 og 8-4. Resten af sættet forløb med skiftende føringer mellem de to hold, men da sættet skulle afgøres strammede udeholdet grebet om kampen, og værterne tabte tredje sæt med 19-25.

- Vi servede og modtog generelt rigtig godt, men Randers behandlede bare bolden de ekstra procenter bedre, siger Flemming West.