Bedsted-herrerne sikrede sig top 5 med en sejr

BEDSTED:Bedsted skulle lørdag afslutte sæsonen i herrernes 1. division med en kamp på hjemmebane mod ASV 2. Hvis Bedsted selv vandt kampen, og andre resultater flaskede sig, så kunne thyboerne sikre sig en slutplacering som nr. 5 i rækken. Heldigvis for Bedsted flaksede det sig for dem, og så gjorde thyboerne selv arbejdet færdigt ved at vinde med 3-1 over ASV.

- Vi havde godt styr på det. Det var et ungt hold, vi spillede mod, og vi havde nok den fornødne erfaring, når tingene skulle afgøres, siger Bedsted-træner Flemming West.

Bedsted startede kampen godt ud ved at komme foran med 7-1 og 11-3. Undervejs i sættet fik ASV reduceret et par gange, men Bedsted vandt første sæt med 25-14. Andet sæt blev et mere tæt et af slagsen, hvor ASV var foran i starten. Bedsted fik dog kæmpet sig tilbage, men mod slutningen af sættet kom Bedsted bagud med 18-23. Med en fornem slutspurt fik hjemmeholdet dog kæmpet sig ind i sættet igen, og da sættet skulle afgøres, var Bedsted skarpest. Hjemmeholdet vandt et tæt andet sæt med 27-25.

I tredje sæt var det igen ASV, der kom bedste fra start. Bedsted kom bagud med 3-8 og 9-15. Igen fik Bedsted så kæmpet sig tilbage i sættet, men denne gang kunne Bedsted ikke helt levere comebacket, og tredje sæt blev tabt med 20-25. Efter lidt vanskeligheder i de forgangne sæt steppede Bedsted op fra starten af fjerde sæt. Thyboerne kom foran med 5-1 og 12-7, og med et godt grundlag skabt fra start trak Bedsted stille og roligt fra ASV. Efter en sejr i fjerde sæt på 25-21 vandt Bedsted kampen med 3-1.

- Det har været en god sæson med herrerne, hvor vi indfriede målet om at slutte i subtoppen. Undervejs i sæsonen har spillerene også udviklet sig positivt, så vi har fået det optimale ud af sæsonen, siger Flemming West.