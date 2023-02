Bedsted-herrerne var tæt på point mod tophold

AARHUS:I torsdags tog herrerne fra Bedsted en kneben sejr på hjemmebane over Ikast. Lørdag skulle holdet så på en noget vanskeligere opgave, da thyboerne på udebane mødte rækkens 2. plads på udebane i 1. division. Bedsted leverede en god præstation, men thyboerne manglede det sidste for at tage point mod Lyseng. Bedsted endte nemlig med at tabe med 1-3.

- Vi var virkelig tæt på at tage en stor skalp, og spillerne skal virkelig have ros. Der manglede ikke meget for, at vi pressede kampen ud i et femte sæt, siger Bedsted-træner Flemming West.

I første sæt bød Bedsted Lyseng godt op til dans, og Bedsted kom foran med 5-2. Efterfølgende fulgtes de to hold ad, indtil Lyseng ved stillingen 10-10 bragte sig foran med 15-10. Derfra trak Lyseng yderligere fra, og Bedsted tabte første sæt med 20-25.

I andet sæt kom Bedsted blæsende ud og viste højt topniveau. Thyboerne kom foran med 8-0. Derfra fortsatte udeholdet med at være i front, og Bedsted endte med at vinde sættet med 25-19. Starten af det efterfølgende sæt var ganske lige indtil Lyseng begyndte at trække fra. I tredje sæt viste Lyseng sig som en stærk modstander, og udeholdet tabte tredje sæt med 21-25. I fjerde sæt kæmpede Bedsted så for at presset kampen ud i endnu et sæt. Thyboerne pressede Lyseng til det yderste, og Bedsted fik spillet sig flot frem til en føring på 21-17. Den føring kunne udeholdet ikke opretholde, og Lyseng fik kæmpet sig tilbage i sættet. Desværre for Bedsted endte de med at tabe sættet med 23-25, og dermed måtte de samtidig indkassere et nederlag på 1-3 efter en ellers god indsats.

- Var det blevet til et femte sæt, så kunne det sagtens være blevet til en sejr. Selvom vi tabte, så fik vi vist, at vi godt kan være med mod topholdende i den her række, siger Flemming West.

Efter lørdagens nederlag er Bedsted placeret på en 6. plads i rækken.