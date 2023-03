Bedsted i smalt nederlag

ODENSE:Det var et Bedsted-hold præget af sygdom, der søndag skulle forsøge at tage en sejr på udebane i herrernes 1. division mod DHV Odense. Bedsted havde muligheden for at tage sejren, men thyboerne endte med at tabe kampen med 2-3.

- Vi burde have lukket kampen, for vi havde mulighederne i fjerde sæt. Det var dog som om, at vi blev lullet lidt i søvn, og det må ikke ske, siger Bedsted-træner Flemming West.

I første sæt skulle thyboerne finde sig til rette i deres opstilling. Grundet sygdom var der flere spillere, der var at finde på uvante positioner, og derfor kom spillet ikke helt til at flyde i første sæt. Bedsted kom først bagud, og Bedsted endte med at tabe første sæt med 21-25. I det efterfølgende sæt havde thyboerne fundet sig bedre til rette på banen, og det var til at se på udeholdet, der var bedst i andet sæt. Thyboerne virkede til have overhånden, og Bedsted vandt andet sæt med 25-20.

I det tredje sæt fortsatte Bedsted deres gode spil, og udeholdet tog i tredje sæt et stort skridt mod sejren, da de vandt sættet med 25-21. Bedst som det lignede, at Bedsted kunne tage fra Fyn med en sejr i baggagen, tabte thyboerne totalt momentum. Det gode spil fra de forgangne sæt blev erstattet med fejl. Sættet var dog helt lige indtil stillingen 11-11, hvor Odense trak fra Bedsted. Kampen blev trukket ud i et femte og afgørende sæt, eftersom Bedsted tabte fjerde sæt med 18-25. I femte sæt var kræfterne sluppet op for Bedsted, der hurtigt kom bagud med 1-4. Den føring fik Bedsted aldrig indhentet, og Bedsted måtte erkende et nederlag på 2-3 efter et nederlag på 9-15 i femte sæt.

- Til sidst var kræfterne brugt op. Vi skulle have afgjort kampen i fjerde sæt, men vi gik helt i stå. Dog kan vi tage spillet fra andet og tredje sæt med os videre til de næste kampe, siger Flemming West.

Med søndagens nederlag er Bedsted placeret på 6. pladsen i 1. division.