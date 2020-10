Bedsted KFUM i aktion: Både herrerne og damerne fik point

HAVNDAL:Efter nederlag i sæsonens første to kampe var der pres på damerne fra Bedsted KFUM, da de lørdag på udebane mødte Randers VK. Her viste thyboerne klassen og afgjorde kampen i tre sæt.

- Jeg forventede inden, at det var en kamp, vi kunne vinde. Så det var dejligt at se, at vi sad på kampen fra første sæt, og vi fik tre point på kontoen, siger Flemming West, der er træner for Bedsted KFUM.

Fra kampens start var Bedsted KFUM flyvende og kom hurtigt foran 10-1 i første sæt. Den føring formåede Randers VK aldrig at hente, og Bedsted KFUM vandt sikkert første sæt 25-10.

Dog kunne gæsterne ikke fortsætte dominansen i andet sæt, der blev mere tæt. Her fulgtes de to hold ad, men til sidst var det Bedsted KFUM, som trak det længste strå og vandt sættet 28-26.

- I andet sæt lavede vi en del udskiftninger, og jeg lod mange af de unge spille, og derfor endte andet sæt med at blive tæt, siger Flemming West.

I tredje sæt satte Bedsted KFUM sig igen tungt på begivenhederne og sørgede for, at kampen ikke blev spændende. Gæsterne endte med at vinde sætte 25-12 og fik dermed en overbevisende sejr på 3-0.

- Det var en bred holdpræstation i dag, hvor vi havde mange spillere, der gjorde det godt, siger Flemming West.

Kampfakta:

Volleyball, 1. Division Damer

Randers VK

Bedsted KFUM

0-3

Sætcifre: 10-25, 26-28, 12-25

Herrerne kom igen

Lørdag eftermiddag var Bedsted KFUM’s herrer og i aktion. De skulle forsøge at hente sæsonens anden sejr, da de på udebane ligeledes mødte Randers VK. Det endte med at blive et tæt opgør, men i femte og afgørende sæt var det hjemmeholdet, der endte med sejren og to point.

- Vi vidste godt inden, at det ville blive en svær kamp mod en god modstander, så vi er meget tilfredse med, at vi trods alt får et point med fra en svær udebane, siger , Flemming West, der også er træner for Bedsted KFUM's Herrer.

I første sæt var det Randers VK, der var bedst, hvor Bedsted KFUM formåede at hænge på, så sættet endte 27-25. Men i andet sæt viste Randers VK klasen og vandt 25-17.

- De første to sæt blev vi sat under tryk. Vi havde snakket om inden, at mange bolde kom ud over kanten, hvor vi skulle være skarpe i vores blokade, og det krævede de to første sæt at blive gode til det, siger Flemming West.

I tredje sæt var thyboerne bedre med og vandt sættet 25-23. Det gode spil fortsatte i fjerde sæt, som Bedsted KFUM også vandt 25-23.

- Vi begyndte at lykkedes med vores taktik i tredje og fjerde sæt, og vi viste god fight og var spilstyrende, siger Flemming West.

Derfor skulle kampen afgøres i femte sæt. Her viste hjemmeholdet dog, at de havde et ekstra gear og vandt sættet 15-9 og dermed kampen.

Kampfakta:

VOLLEYBALL, 1. Division

Randers VK

bedsted KFUM

3-2

Sætcifre: 27-25, 25-17, 21-25, 23-25, 15-9