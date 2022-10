Bedsted KFUM vandt uden at imponere

KOLDING:Søndag var Bedsted KFUM's damer igen i kamp, da de ude mødte Kolding VK i 1. Division. Det blev en besværlig kamp for thyboerne, som ikke leverede deres bedste spil, men endte med at vinde forholdsvis sikkert 3-1.

- Det var bestemt ikke vores bedste kamp, og forhåbentlig bliver det ikke ringere, men vi fik en sejr, og det er det vigtigste, siger Flemming West, der er træner for Bedsted KFUM.

Bedsted KFUM fik en fin start på kampen og kom foran 6-1 i første sæt. Men herefter kom hjemmeholdet igen, og kampen blev tæt.

- I første sæt havde vi en periode, hvor vi lavede for mange fejl og gav for mange point væk, siger Flemming West.

Det endte med, at Kolding VK tog første sæt og vandt 25-20.

I andet sæt fik gæsterne bedre styr på kampen. Uden at spille op til deres bedste kom de bedre med. Sættet bølgede frem og tilbage, men ved stillingen 13-13 trak Bedsted KFUM fra. De vandt sættet 25-20.

Tredje sæt var også forholdsvis tæt, hvor de to hold skiftedes til at være foran. Det fortsatte helt 20-21, men til sidst vandt gæsterne et par vigtige bolde og vandt sættet 25-21.

Til gengæld var det Kolding VK, som fik den bedste start på fjerde sæt og kom foran 8-2. Bedsted KFUM lavede igen for mange fejl, men kæmpede sig tilbage i opgøret. De to hold fulgtes igen ad, og igen var det Bedsted KFUM, der var skarpest og vandt sættet 25-22.

- Vi fik sat en prop i i fjerde sæt og undgik femte sæt, og det var godt. Alt i alt var det en forholdsvis sikker sejr, og vi kan tage meget med fra den her kamp til de næste, siger Flemming West.

Bedsted KFUM vandt 3-1 og har nu ni point efter fire kampe.