Bedsted kom på tavlen: Vinder efter fem tætte sæt

AARHUS:Det lykkedes for Bedsted KFUM’s herrer at komme på tavlen med to point, da de søndag gæstede ASV Aarhus .3. Det var en intens kamp, som måtte ud i fem sæt for at finde en vinder.

Fra kampens start fulgtes de to hold nogenlunde af, men det var hjemmeholdet, som trak det længste strå og vandt sættet 27-25.

I andet sæt begyndte spillet for alvor at flyde for gæsterne fra Bedsted KFUM, der vandt det 25-19.

- Vi snakkede om efter andet sæt, at vi ikke skulle være tilfredse med at have vundet et sæt mod en svær modstander, siger træner for Bedsted KFUM, Preben Dahlgaard.

Dog fortsatte de gode takter for Bedsted KFUM ikke i tredje sæt, og det var igen hjemmeholdet, der vandt. Derfor var Bedsted KFUM tvunget til at vinde fjerde sæt.

- Vi var bagud 22-24 i fjerde sæt og var næsten helt nede i sækken. Men drengene holdt hovedet koldt og vandt fire bolde i træk, siger Preben Dahlgaard.

I femte og afgørende sæt var det Bedsted KFUM, som havde overskuddet og vandt sættet 15-11 og dermed kampen.

Kampfakta:

ASV Aarhus. 3

Bedsted KFUM

Resultat: 2-3

Volleyball, 1. Division

Sætcifre: 27-25, 19-25, 25-18, 24-26, 11-15

klart nederlag til damerne

Søndag eftermiddag var damerne fra Bedsted KFUM også i aktion, da de på udebane mødte Volleyball Esbjerg. Her endte det dog med at blive en sikker sejr til hjemmeholdet på 3-0.

Bedsted KFUM var med, indtil der stod 10-10, og herefter var det volleyball Esbjerg, som sad på det meste.

- Fra sidste weekend havde vi arbejdet på vores forsvarsspil, og det så fint ud i dag. Men vi var for svage fremme ved nettet, og så får man ikke point ud af det, siger Flemming West, der er træner for Bedsted KFUM.

kampfakta:

Volleyball Esbjerg

Bedsted KFUM

resultat: 3-0

Volleyball, 1. Division

Sætcifre: 25-18, 25-12, 25-8