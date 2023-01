Bedsted-kvinder tabte terræn i toppen af 1. division

ESBJERG:Søndag var der vigtige point på spil for Bedsted i kvindernes 1. division i volleyball, da thyboerne mødte Esbjerg på udebane. Med en sejr kunne Bedsted nemlig forstærke deres bejlerskab til en plads i den absolutte top af rækken. Desværre for thyboerne blev det til et nederlag på 1-3 mod et velspillende hold fra Esbjerg.

- Der var desværre flere ting, der ikke helt faldt ud til vores fordel. Det var en rigtig velspillet kamp med to gode hold, og jeg synes egentlig, at cifrene lyver en smule, for kampen var tættere, end cifrene antyder, siger Bedsted-træner Flemming West.

I første sæt blev Bedsted trykket hårdt af Esbjerg, der var særdeles skarpe i deres servemodtagninger. Bedsted kom bagud med 5-8 og 9-14. Det hul op til Esbjerg blev aldrig lappet, og Bedsted tabte første sæt med 13-25. I det efterfølgende sæt var Bedsted langt bedre med, og thyboerne kom foran med 8-4. Derfra kom Esbjerg dog tilbage, og Bedsted kom bagud med 11-12. Den efterfølgende del af sættet forløb lige, indtil Bedsted til sidst vandt andet sæt med 25-23 efter at have været bagud med 20-23.

Kampens tredje sæt var et velspillet et af slagsen, og spillet bølgede frem og tilbage med skiftende føringer til begge hold. Trods god fight så endte Bedsted dog med at tabe sættet med 21-25. Fjerde sæt begyndte katastrofalt for thyboerne, der kom bagud med 0-5. Efterfølgende forsøgte holdet så at komme tilbage, men trods en god indsats så var Esbjerg hele tiden ovenpå, og Bedsted tabte kampen med 1-3 efter et nederlag fjerde sæt på 18-25.

- Vi hader at tabe, men det er trods alt sjovere at tabe efter en god og intens kamp mod et godt hold, siger Flemming West, der samtidig sender roser til Lise Bisgaard for hendes spil mod Esbjerg.

- Lise kom ind som center og gjorde det rigtig godt, så det var dejligt at se, siger Flemming West.

Med søndagens nederlag placerer Bedsted sig på en 5. plads i rækken.