Bedsted-kvinderne hægtede sig på toppen

BEDSTED:Lørdag var det endelig blevet tid til, at Bedsted-kvinderne i 1. division igen skulle i ilden. Årets første kamp bød på et opgør på hjemmebane mod Fortuna Odense Volley, der inden kampen befandt sig på rækkens 2. plads. Bedsted fik spillet sig af point med fynboerne, eftersom det blev til en sejr til Bedsted på 3-1.

- Med kampen i dag fik vi muligheden for at vise, at vi hører til i toppen af rækken. Resultatmæssigt fik vi hægtet os på de andre tophold, men i vores spil var der nogle steder, hvor vi kunne forbedre os, siger Bedsted-træner Flemming West.

I første sæt kunne Bedsted ikke helt finde melodien. Thyboerne lavede lidt for mange fejl og kunne ikke helt tilpasse sig fynboernes spil. Bedsted tabte første sæt med 23-25.

I andet sæt havde Bedsted så banket det værste rust af sig, og fra starten af andet sæt var spillet markant forbedret. Helene Eriksen var tilbage som hæver efter en skadespause på to måneder, og det virkede til at give hjemmeholdet stabilitet. Bedsted kom foran med 7-2, og selvom Odense i perioder fik kæmpet sig tilbage, så vandt Bedsted andet sæt med 25-17.

I tredje sæt lagde Bedsted ud med at komme bagud med 4-8, men efter en timeout kom der igen styr på spillet, og hjemmeholdet kom foran med 13-8. Med den føring i ryggen så Bedsted sig ikke tilbage, og tredje sæt blev vundet med 25-14.

I fjerde sæt var Bedsted også klart bedst, og thyboerne kom foran med 13-8. Dog fik Odense reduceret til 13-12, men igen fik holdet fundet melodien efter en timeout, og Bedsted tog sejren på 3-1 med en sætsejr på 25-15 i fjerde sæt. Udover de tre point så glæder Flemming West sig over, at han fik bragt alle sine spillere i spil igen efter en lang pause henover jul og nytår.

- Det var godt at få spillet truppen i gang igen. Selvom vores spil på nogle punkter godt kunne være bedre, så er det jo pointene, der tæller, siger Flemming West.

Med sejren kravlede Bedsted op på 4. pladsen i kvindernes 1. division.