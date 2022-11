Bedsted-kvinderne måtte give fortabt mod Aalborg

AALBORG:Bedsteds kvinder skulle lørdag forsøge at holde trit med topholdende i kvindernes 1. division, da de på udebane mødte Aalborg. Pointjagten lykkedes dog ikke, eftersom thyboerne måtte indkassere et nederlag på 0-3. Grundet skader på nøglepositioner var nogle spillere nødsaget til at spille uvante positioner, og det kom aldrig helt til at lykkes for thyboerne.

- Vi var lidt pressede op til kampen i dag, og vi kom ud i nogle alternative opstillinger, og det blev aldrig helt godt nok, siger Bedsted-træner Flemming West.

I første sæt kom thyboerne noget skræntende fra start. Bedsted kom bagud med 2-7, og selv en timeout kunne ikke rette op på tingene. Udeholdet kom yderligere bagud med 9-18, og sættet blev tabt med 18-25. I andet sæt var Bedsteds spil blevet forbedret, og i starten af sættet var stillingen lige mellem de to hold. Efter at være kommet bagud med 6-12 fik Bedsted kæmpet sig tilbage og kom foran med 13-12. I den efterfølgende del af sættet skiftede føringerne mellem de to hold helt indtil stillingen 24-24, hvor Aalborg tog de sidste to point og Bedsted tabte sættet med 24-26. I tredje sæt havde Bedsted en smule svært ved at genfinde kadencen fra det foregående sæt. Thyboerne halsede altid en smule efter, og bagud med 13-14 slap thyboerne taget om sættet, og tredje sæt blev tabt med 18-25.

- Efter kampen jokede vi med, om vi skulle spørge om omkamp om 14 dage, når vi har fået trænet lidt mere på vores nye opstillinger, for jeg er sikker på, at så havde kampen set anderledes ud, siger Flemming West.