Bedsted-kvinderne sejrede for anden kamp i træk

BEDSTED:Søndag skulle Bedsteds kvinder i volleyballens 1. division i ilden på hjemmebane, da de mødte Esbjerg. Historisk set har Bedsted altid spillet tæt op med Esbjerg, men søndag blev det så til en Bedsted-sejr på 3-1 efter en kamp, hvor Bedsted viste bedst spil i de første to sæt.

- Det kørte for os i første og andet sæt, men i de to sidste sæt ramte vi den ikke helt. Det til trods så fik vi sejren, og det var det vigtigste, siger Bedsted-træner Flemming West.

I første sæt leverede thyboerne stabilt spil, dog skulle hjemmeholdet spille sig varme, hvilket resulterede i, at Bedsted lagde ud med at komme bagud 2-6. Derfra kom hjemmeholdet så for alvor med i sættet. Efter den svage start begyndte tingene at flyde, og Bedsted endte med at vinde første sæt med 25-21. I andet sæt førte værterne an, og Esbjerg blev sat til vægs. Bedsted kom foran med 13-7 og 21-12 og endte med at vinde andet sæt med 25-20.

I tredje sæt begyndte værterne så at tage for let på tingene, hvilket Esbjerg ikke lod gå ustraffet. Det gode spil fra de to første sæt var blevet en sovepude for Bedsted-spillerne, der endte med at tabe sættet med 14-25. I fjerde sæt vågnede Bedsted så en smule op til dåd, men niveauet fra de to første sæt blev ikke genfundet. Fjerde sæt udviklede sig til en tæt affære med skiftende føringer mellem de to hold. I slutningen af sættet var stillingen 22-22, men Bedsted viste klassen og tog sejren ved at vinde fjerde sæt med 25-22.

- Vi mistede den gode fornemmelse fra de to første sæt til sidst i kampen. De to første sæt kan vi være rigtig tilfredse med, men i de to sidste sæt var vi ikke helt på niveau, siger Flemming West.