Bedsted-kvinderne vandt sikkert over Lyseng

AARHUS:Bedsted-kvinderne fortsætter med holde trit med de øvrige hold i toppen rækken, og lørdag spillede thyboerne sig så i top 2 i kvindernes 1. division, da Bedsted vandt sikkert med 3-0 på udebane mod Lyseng, der er placeret i den tunge ende af tabellen. I denne sæson har thyboerne haft flere kampe mod holdende fra bunden af rækken, hvor holdet har mødt svag modstand. I lørdagens kamp var modstanden også for svag til for alvor at yde stor modstand.

- Det var lidt svingende mod et mindre godt modstanderhold. Selvom vi sparede flere spillere i dag, så var vi ikke i problemer, siger Bedsted-træner Flemming West.

I første sæt kom Bedsted foran med 4-0, og tonen for kampen blev hurtigt sat, selvom Bedsted lige skulle bruge lidt tid på at indstille sig på Lysengs spil. I sættet var Bedsted altid i front, og udeholdet vandt første sæt med 25-22.

I starten af første havde Bedsted en smule svært ved at få bugt med Lyseng. Hjemmeholdet kom foran med 8-4 og 12-9, inden at Bedsted igen genfandt melodien og kom foran med 14-12. Efterfølgende fik Lyseng så slået tilbage, og mod slutningen af sættet kom Bedsted så bagud med 18-21. Til sidst steppede Bedsted så op og strammede skruen om Lyseng. Med syv point i træk til sidst i andet sæt vandt Bedsted sættet med 25-21.

I tredje sæt var Bedsted fortsat det bedste hold, men til tider faldt Bedsted i kadence grundet Lysengs langsomme spil. Bedsteds fald i kadence gjorde, at Lyseng faktisk havde flere føringer i tredje sæt. Thyboerne kom bagud med 21-23, men ligesom i det forgangne sæt, så skulle der ikke meget til fra Bedsteds side for at vende tingenes tilstand, og thyboerne sikrede sig en 3-0 sejr ved at vinde tredje sæt med 25-23.

- Vi fik de tre point og en sejr på 3-0, og det var det, vi kom efter, siger Flemming West, der samtidig glæder sig over, at hans hold for alvor byder sig til i toppen.

- Vi kigger selvfølgelig op i tabellen, og så glæder vi os til de afgørende kampe af sæsonen, siger Flemming West.