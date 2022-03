Bedsted mødte overmagten

Bedsted KFUM

Aalborg Volley

1-3

Volleyball, 1. division herrer

BEDSTED:Der ventede herrerne fra Bedsted en stor mundfuld i volleyballens 1. division, da de onsdag aften mødte Aalborg Volley på hjemmebane. Gæsterne spiller nemlig med i toppen af rækken, og derudover havde Aalborg Volley en masse rutine, eftersom de i sidste sæson var finde i ligaen. Hjemmeholdet leverede en hæderlig indsats, men mod kampens slutning måtte thyboerne strække våben. Det blev til et nederlag på 1-3 for Bedsted mod Aalborg.

- Drengene skal have stor ros i dag, for vi gjorde rigtig mange ting rigtig godt. Aalborg er bare et rigtig godt hold, siger Bedsted-træner Flemming West.

Første sæt startede rigtig godt for Bedsted, der kom foran med 4-0. Efterfølgende kom Aalborg bedre med, men langt ind sættet lignede det, at hjemmeholdet ville vinde første sæt. Selvom Bedsted var foran med både 20-16 og 22-19, så endte de med at tabte sættet med 23-25.

I andet sæt var det lige et godt stykke af tiden. Ved stillingen 12-12 trak Aalborg dog fra til 13-16 og senere 15-20. Bedsted endte med at tabte sættet med 18-25.

Tredje sæt var også en tæt affære, dog var Bedsted i førersædet i størstedelen af sættet. Efter stillingen 12-12 fik Bedsted momentum og tog en føring på 17-13 og efterfølgende 22-17. En sejr til Bedsted på 25-20 betød, at spændingen i kampen fortsat var intakt.

I fjerede sæt kom Bedsted bagud med 3-5 og 5-8. Hjemmeholdet kæmpede sig dog tilbage i opgøret og fik udlignet til 11-11. Efterfølgende viste Aalborg dog klassen og trak fra til 12-15 og 15-21. Det store ryk kom Bedsted sig aldrig over, og efter en ellers heroisk indsats, så tabte de fjerde sæt med 17-25.

- Hvis vi havde fundet første sæt, så tror jeg, at kampen havde set anderledes ud, siger Flemming West, der samtidig sender roser afsted til tilbagevendte Morten Berglund Davidsen.

- Han blev kampens spiller, og han gav bare de andre spillere noget ro, siger Flemming West.

Bedsted spiller deres næste kampe, når de på lørdag møder Lyseng.

Sætcifrene: 23-25, 18-25, 25-20, 17-25