Bedsted sejrede på hjemmebane mod Aalborg

BEDSTED:I sidste kamp rendte Bedsted-kvinderne ind i en stor nedtur, da opgøret på udebane mod Funder blev tabt med 0-3. Derfor jagtede thyboerne revanche, da de lørdag mødte Aalborg på hjemmebane i 1. division. Kvinderne fik rejst sig efter skuffelsen mod Funder ved at vinde lørdagens kamp med 3-1.

- Vi var lidt anspændte i første sæt, men i de efterfølgende sæt spillede vi rigtig godt, og spillerne både kæmpede og viste glæde hele vejen igennem, siger Bedsted-træner Flemming West.

I første sæt sad hjemmeholdets spil ikke helt i skabet. Bedsted lavede for mange uprovokerede fejl, hvilket gjorde, at Aalborg havde teten fra kampens start. Bedsted var undervejs i sættet bagud med 5-9 og 12-18. Bedsted fik ikke hægtet sig på Aalborg igen, og Bedsted endte med at tabe første sæt med 18-25. I andet sæt fik Bedsted vist en helt anden side af sig selv. Efter en god snak i pausen mellem første og andet sæt havde thyboerne fået sat mere skik på deres spil. Med gode server fik Bedsted sat mere pres under Aalborg, og i andet sæt kom hjemmeholdet foran med både 6-3, 10-5 og 15-9. Aalborg fik dog udlignet til 15-15, men Bedsted lod sig ikke slå ud af kurs, og Bedsted vandt andet sæt med 25-19. I det efterfølgende sæt blev Bedsted igen presset af Aalborg. I et lige sæt havde gæsterne de fleste føringer, og bagud med 17-22 lignede det, at Bedsted ville tabte tredje sæt. Med en god slutspurt fik hjemmeholdet dog kæmpet sig tilbage, og hjemmeholdet vandt tredje sæt med 25-22.

I fjerde sæt fortsatte Bedsted med at være det bedste hold, og med godt spil og god vilje overmatchede Bedsted Aalborg. Thyboerne kom foran med 9-5 og 16-8 og endte med at vinde kampen med 3-1 efter en sejr på 25-17.

- I de seneste sæsoner har Aalborg lidt været vores onde ånd, men i dag leverede spillerne en flot indsats. Spillerne viste også masser af glæde og engagement, og det betyder meget, siger Flemming West.

Efter lørdagens sejr er Bedsted placeret på 4. pladsen i rækken.