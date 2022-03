Bedsted slået af topholdet

RANDERS:Det var en svær opgave, som Bedsted KFUM var på onsdag aften i 1. Division, da de på udebane mødte rækkens tophold, Randers VK. Bedsted KFUM leverede en god indsats, men i de afgørende situationer, hvor sættene skulle afgøres, var det hjemmeholdet som var bedst og vandt kampen 3-0.

- Vi har haft en periode, hvor vi har spillet mange kampe, men jeg synes ikke viste tegn på træthed i dag, og vi spillede en god kamp, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

Især i første sæt var Bedsted KFUM godt med. De to hold skiftedes til at tage føringen, og begge hold havde svært ved at slå et hul. De fulgtes ad til stillingen 23-22, men de sidste sidste to afgørende bolde vandt Randers VK.

- Det var ærgerligt, at vi ikke vandt første sæt, fordi det tror jeg, at det kunne have rystet dem, siger Flemming West.

I andet sæt var det Randers VK som tog føringen, men Bedsted KFUM blev ved med at hænge i. Først til sidst blev Randers VK's føring for stor til at kunne hentes, og derfor endte sættet 25-17.

Dermed var Bedsted KFUM tvunget til at vinde tredje sæt, hvis de ville have point med hjem. Men tredje sæt startede på den værst tænkelige måde for thyboerne, der kom bagud 0-13.

- Jeg tog min timeout, og derefter fik vi styr på kampen igen, og jeg synes egentlig også, vi kan være stolte af resten af tredje sæt, siger Flemming West.

Bedsted KFUM kom bedre med, men det ændrede ikke på, at hjemmeholdets føring var for stor til at kunne hentes. Det endte med en sætsejr på 25-15 til Randers VK, som dermed også vandt kampen.

- Udover starten af tredje sæt så synes jeg, vi kan være stolte over præstationen. Drengene kæmpede helt vildt, og det skal de have stor ros for, siger Flemming West.

Kampfakta:

Volleyball, 1. Division

Randers VK

Bedsted KFUM

Resultat: 3-0

Sætscore: 25-22, 25-17 og 25-15.