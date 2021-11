Bedsted tabte efter sløj indsats

Ikast KFUM

Bedsted KFUM

3-0

volleyball, 1. division damer

IKAST:Bedsteds damer i 1. division var onsdag aften på en svær opgave, da de mødte det hidtil ubesejrede tophold fra Ikast på udebane i et lokalopgør. Det blev da også en for stor mundfuld for thyboerne, der tabte med 0-3 i en kamp, hvor de havde svært ved ramme niveauet.

- Det var ikke meget, der lykkedes for os. Vi havde svært ved at få hul på deres mur, siger Bedsted-træner Flemming West.

Pointmæssigt var udeholdet fint med i kampens start, men thyboernes server og modtagninger sad ikke i skabet. Ved stillingen 6-6 trak Ikast fra, og Bedsted kom bagud med 9-16. Bedsted fik aldrig kæmpet sig tilbage igen, og thyboerne tabte første sæt med 17-25.

De mindre gode takter fra første sæt blev taget med til andet sæt, og Bedsted kom hurtigt bagud med 4-11. Trods både udskiftninger og timeout, så kunne Bedsted ikke få brudt den negative spiral, og andet sæt blev tabt med 25-10.

I tredje sæt var Bedsted en smule bedre med i kampen, men efterslæbet fra de to forgangne sæt var for stort, og Bedsted tabte tredje sæt med 22-25.

- Jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har tabt med 0-3 i Ikast, og nederlaget var vores egen skyld, siger Flemming West, der peger på kampens tidspunkt som en af forklaringerne på, at hans hold ikke ramte niveauet.

- Når en kamp ligger sent onsdag aften, så er det bare lidt svært, at finde ind i den sædvanlige rytme både før og under kampen. Det er selvfølgelig ikke en undskyldning, men mere en forklaring på vores niveau i dag, siger han.

På lørdag venter der Bedsteds damer en anderledes opgave, når de møder ligaholdet fra DHV Odense i pokalturneringen på hjemmebane.

- Det kunne være sjovt at drille dem, og vi skal bare give den alt, siger Flemming West.

Sætcifrene: 25-17, 25-10, 25-22