Bedsted tabte med æren i behold mod Aalborg

BEDSTED:Bedsteds herrer skulle lørdag ud i sæsonens sværeste kamp, da de på hjemmebane mødte Aalborg i 1. division. Aalborggenserne har været helt suveræne i denne sæson, og med en sejr ville Aalborg tage et stort skridt mod oprykning til ligaen. Det blev da også en svær kamp for Bedsted, der endte med at tabe med 0-3.

- Det var en fortjent sejr til Aalborg, men i store dele af kampen kæmpede vi rigtig godt for det, siger Bedsted-træner Flemming West.

Fra kampens start var det et toptunet Aalborg-hold, der var mødt op. Bedsted kom hurtigt bagud med 0-7, og det lignende, at det ville blive en lang kamp for thyboerne. Efter den frygtelig start på kampen kom hjemmeholdet dog lidt bedre med, men Bedsted tabte alligevel første sæt med 15-25. Det efterfølgende tæt forløb mere lige, men midt i sættet trak udeholdet en smule fra. Bedsted leverede ellers godt spil, men særligt i blokade-spillet var Aalborg et skridt foran. Trods gode takter i andet sæt så tabte Bedsted sættet med 19-25.

Bedsted havde kun syv spillere med til lørdagens kamp, og den manglende bredde blev for alvor udstillet i tredje sæt. En flok trætte Bedsted-spillere kæmpede ellers med alt, hvad de havde, men Aalborg var ganske enkelt for stærke. Tonen for tredje sæt blev for alvor sat, da Bedsted kom bagud med 1-10 og 4-17. Trods den store klasseforskel, så kæmpede Bedsted-spillerne videre. Bedsted endte med at tabe kampen med 0-3 efter 13-25 i tredje sæt.

- Det blev præcis så svært, som vi havde frygtet. Dog var jeg okay tilfreds med vores præstation i dele af kampen, og vi kan helt sikkert tage noget med videre til de sidste to kampe, siger Flemming West.

Med lørdagens nederlag befinder Bedsted sig på 6. pladsen i rækken.