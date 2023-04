Bedsted tabte til topholdet i sæsonens sidste kamp

BEDSTED:Bedsted-kvinderne skulle slutte sæsonen af med en særdeles vanskelig kamp på hjemmebane. Thyboerne skulle nemlig op mod ASV, der har været et niveau over alle andre i denne sæsons 1. division. Selvom Bedsted i perioder leverede noget af sæsonens bedste spil, så blev det til et nederlag på 1-3 mod et stærkt ASV-hold.

- Vores to sidste sæt var nok noget af det bedste i hele sæsonen, men ASV er bare et super godt hold, siger Bedsted-træner Flemming West.

Bedsted fik en overraskende god start på kampen ved at komme foran med 6-1. Det fik ASV dog efterfølgende indhentet, og midten af sættet var tæt med skiftende føringer til de to hold. Mod slutningen af sættet trak ASV dog en smule fra, og Bedsted tabte første sæt med 18-25. I andet sæt var Bedsted også fint med i kampen, men i ASVs gode perioder, kunne Bedsted ikke helt følge med udeholdet. Efter at have været foran med 3-1 kom Bedsted bagud med 6-12, og selvom Bedsted fik reduceret til 12-14, så tabte hjemmeholdet andet sæt med 20-25.

I tredje sæt fandt hjemmeholdet for alvor niveauet, og Bedsted udfordrede for alvor det ellers så suveræne tophold. I tredje sæt havde Bedsted de fleste føringer, og selvom ASV i flere omgange fik reduceret, så fastholdte Bedsted deres føring og vandt tredje sæt med 25-23. I fjerde sæt var kampen også ganske lige, og Bedsted gik fra at være foran med 7-4 til at være bagud med 9-11 undervejs i sættet. Bedsted var helt med i sættet indtil stillingen 20-20, hvor ASV trak fra, og Bedsted tabte kampen med 1-3 efter 21-25 i fjerde sæt. Med lørdagens nederlag slutter Bedsted sæsonen som nr. 4 i 1. division.

- Spillerne gjorde det rigtig godt, og stemmerene på kampens spiller var også fordelt over mange forskellige spillere, siger Flemming West, der gerne ville være kravlet en placering længere op i tabellen.

- Inden sæsonen var vores målsætning at slutte i top 3. Det har været en super jævnbyrdig sæson, og holdende har slået hinanden på kryds og tværs, men vi ville gerne have sluttet i top 3, siger Flemming West.