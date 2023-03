Bedsted tog vigtig sejr mod ASV

AARHUS:Uden at kunne nå hverken oprykning eller nedrykning kæmper Bedsteds herrer i 1. division for at sikre sig bedst mulige placering i subtoppen. I bestræbelserne på det skal de to sidste kampe i sæsonen mod henholdsvis ASV 3 og ASV 2 vindes. Lørdag gjaldt det kampen mod ASV 3 på udebane. Det blev en god oplevelse for Bedsted, der vandt kampen med 3-1. Særligt i kampens to første sæt viste thyboerne godt spil.

- Man kan dele kampen lidt op i to. De to første sæt var måske noget af det bedste i hele sæsonen, mens vi i tredje sæt gik lidt ned. I fjerde sæt fik vi så hanket os op og tog sejren. Generelt synes jeg, at spillerne havde masser af gnist og gejst, og det var dejligt at se, siger Bedsted-træner Flemming West.

I første sæt var Bedsted særdeles gode i deres server og i deres angreb. Thyboerne gjorde det svært for ASV, og Bedsted kom foran med 7-3 og 13-6. Med den føring i ryggen fortsatte Bedsted deres gode spil, og første sæt blev vundet 25-15. I andet sæt var Bedsted igen suveræne. Hurtigt kom udeholdet foran med 4-0 og 11-6. Derfra tog ASV blot to point yderligere i hele sættet, og Bedsted vandt andet sæt med 25-8.

I tredje sæt faldt Bedsted så pludselig i niveau. Bedsted kom ellers foran med 5-2, men derfra gik thyboerne i stå. Det rutinerede hold fra ASV fik pludselig overtaget, og udeholdet gik fra at være foran med 5-2 til at være bagud med 6-11 og 9-16. Det fik Bedsted aldrig indhentet, og udeholdet tabe tredje sæt med 22-25. I fjerde sæt skulle Bedsted så forsøge at genfinde de gode takter fra de to første sæt. Det lykkedes for Bedsted, der kom foran med 8-4 og 14-8. Efterfølgende fik ASV reduceret et par gange, men efter en timeout fik Bedsted igen spillet på ret køl og vandt kampen med 3-1 efter en sejr i fjerde sæt på 25-17.

- ASV er et meget rutineret hold, og hvis man giver dem en lillefinger, så tager de hele armen. I fjerde sæt fik vi så begrænset fejlene og hevet sejren hjem.

Med sejren er Bedsted placeret på rækkens 6. plads.