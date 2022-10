Bedsteds damer taber premieren

ODENSE:Lørdag skød Bedsted KFUM's damer den nye sæson i 1. Division i gang, da de på udebane mødte Fortuna Odense. Her viste thyboerne i perioder godt spil, men endte med at tabe 1-3.

- Jeg synes faktisk, at det var en fin kamp i dag. Vi havde et ungt hold med i dag, og de gjorde det godt, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

Fra kampens start var det forholdsvis tæt, hvor de to hold fulgtes ad. Ved stillingen 10-10 fik hjemmeholdet en god periode og vandt fem bolde i træk. De udbyggede føringen til 19-11, og Bedsted KFUM havde svært ved at komme tilbage.

Fortuna Odense vandt første sæt 25-16.

- Vi skiftede på et par positioner til andet sæt, og det gav pote, siger Flemming West.

Bedsted KFUM fik en god start på andet sæt og kom foran 4-0. De holdt føringen sættet igennem og var blandt andet foran 16-10. Det endte med en sætsejr på 25-18 til Bedsted KFUM.

I tredje sæt fortsatte Bedsted KFUM taktikken, og det var et forholdsvis tæt sæt. Thyboerne var med til 18-17, men i den afgørende periode vandt de kun en bold. Dermed vandt Fortuna Odense tredje sæt 25-18.

- I dag mødte vi et meget erfaren hold, som var god til at udnytte vores dårlige perioder, siger Flemming West.

Der var pres på Bedsted KFUM i fjerde sæt for at få point, men de fik en dårlig start på sættet og kom bagud 2-11. Men Bedsted KFUM viste god moral og kæmpede sig ind i opgøret igen. Til sidst var de kun bagud 24-23, men desværre for Bedsted KFUM tabte de den afgørende bold.

Dermed tabte de fjerde sæt 23-25 og kampen 1-3.

- Jeg synes, der er mange positive ting, vi kan tage med herfra og bygge videre på, og så tror vi på, at pointene nok skal komme, siger Flemming West.