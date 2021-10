Bedsteds damer viste klassen: Herrerne i problemer

ODENSE:Lørdag eftermiddag var damerne fra Bedsted KFUM igen i aktion i 1. Division. Det var de ude mod Fortuna Odense, hvor thyboerne viste gode takter og vandt kampen 3-1.

- Det var en hel kanon kamp med nogle gode tætte sæt. Vi mødte et rigtig rutineret hold, men vi var godt forberedt og vandt de afgørende bolde, siger træner for Bedsted KFUM, Preben Dahlgaard.

Første sæt var en tæt affære. Begge hold havde sætbolde, men ved stillingen 26-27 lykkedes det Bedsted KFUM at vinde den afgørende bold.

- Første sæt var en gyser. Vi skulle lige indstille os på dem, men vi fik gang i vores angrebsspil midt på, siger Preben Dahlgaard.

Andet sæt var også tæt, men her var det hjemmeholdet, som var skarpest og vandt 25-23.

Men i tredje sæt viste Bedsted KFUM høj klasse og slog et hul på 18-10. Det formåede Fortuna Odense ikke at indhente, og Bedsted KFUM vandt 25-13.

Fortuna Odense kom dog tilbage i fjerde sæt, som også blev en tæt affære.

- Fjerde sæt bølgede frem og tilbage. Vi kom godt fra land og førte 17-13, men så fik de en god stime og vandt syv bolde i træk, siger Preben Dahlgaard.

Til sidst var det Bedsted KFUM, som var skarpest og vandt sættet 25-22. Dermed har Bedsted KFUM fået en god start på sæsonen med to sejre i to kampe.

Kampfakta:

Volley, 1. Division

Fortuna Odense

Bedsted KFUM

Resultat: 1-3

Sætscore: 26-28, 25-23, 13-25 og 22-25

Svær kamp for herrerne

Bedsted KFUM's herre var også i aktion lørdag eftermiddag i 1. division ude mod Randers VK. Men i modsætning til damerne mødte herrerne en bedre modstander og tabte 0-3.

- Vi forventer, at Randers VK kommer til at være med i toppen af tabellen, og det kunne vi godt se i dag. Men vi skal lære af at spille mod de bedste, og vi tager meget med fra i dag, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

I første sæt var Bedsted KFUM fint med og formåede at vinde 19 bolde.

Men i andet og tredje sæt slog Randers VK hul, og det kunne thyboerne ikke indhente. Bedsted KFUM tabte sættene 25-12 og 25-14.

- Inden kampen snakkede vi om, at vi skulle starte sættene godt, og det gjorde vi. Og så fik skiftet en del ud i løbet af kampen, så det var også positivt, at vi fik mange spillere i spil, siger Flemming West.

Bedsted KFUM's herre har ikke fået point i holdets to første kampe

Kampfakta:

Volley, 1. Division

Randers VK

Bedsted KFUM

Resultat: 3-0

Sætscore: 25-19, 25-12 og 25-14