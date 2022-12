Bedsteds herrer kæmpede forgæves mod topholdet

BEDSTED:Lørdag var Bedsted KFUM på en svær opgave, da de hjemme mødte IF Lyseng, som ligger nummer tre i 1. Division. Bedsted KFUM kæmpede flot, men måtte se sig slået 1-3.

- Det var et godt hold, vi mødte i dag, men jeg synes vi arbejdede rigtig hårdt og leverede en god indsats, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

I første sæt kom Bedsted KFUM under pres og var undervejs bagud 3-8. Men thyboerne gav ikke op og kæmpede sig tilbage. Det blev et meget tæt sæt, og Bedsted KFUM var med helt til 23-24, men der lykkedes det gæsterne at vinde den afgørende bold.

Andet sæt blev også meget tæt, og Bedsted gav ikke slip på gæsterne. De var med indtil 15-15, men her fik IF lyseng overtaget og vandt sættet 25-20.

- Vi mødte et hold, som var fysisk store, og som overmatchede os, men vi gjorde det, vi er gode til, siger Flemming West.

I tredje sæt gav gæsterne en pause til flere spillere. Det betød, at Bedsted KFUM fik en fordel og satte sig på sættet. Bedsted KFUM vandt tredje sæt overbevisende 25-11.

Til gengæld blev fjerde sæt igen en tæt affære, men igen var det IF Lyseng, der havde overhånden og trak fra. Det endte med, at IF Lyseng vandt sættet 25-17 og dermed også kampen 3-1.

- Selvom vi taber og ikke får point, så er der mange gode ting at tage med fra den her kamp, og hvis vi kan fortsætte med at spille sådan, venter der mange point til os, siger Flemming West.