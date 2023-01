Bedsteds herrer sejrede over bundproppen

BEDSTED:Herrerne fra Bedsted i volleyballens 1. division var på papiret klare favoritter i deres første kamp i 2023. Modstanderen var Aarhus 1900, der endnu ikke har fået point i indeværende sæson, og sammenlagt havde Århusianerne blot vundet to sæt inden lørdagens kamp. Bedsted levede da også op til deres favoritværdighed, eftersom de vandt med 3-1. Selvom Bedsted var klare favoritter, så havde Bedsted-træner Flemming West rosende ord tilovers for lørdagens modstander.

- I forhold til vores første kamp mod dem har de virkelig forbedret sig meget, og de kæmpede virkelig for alle bolde. Vi havde lidt for mange udsving i vores spil, men sejren var aldrig i fare, siger Flemming West.

I første sæt kom hjemmeholdet foran med 10-4, og derfra så thyboerne sig ikke tilbage. Selvom Aarhus 1900 forsøgte at følge med, så vandt Bedsted sikkert første sæt med 25-18.

I starten af andet sæt havde Bedsted så et voldsomt udfald. Thyboerne kom bagud med 0-5 og 2-10. Med en timeout forsøgte Flemming West at få rettet op på spillet. Timeouten havde en lille effekt, men Bedsted endte med at tabe andet sæt med 20-25.

I tredje sæt kæmpede Bedsted fortsat med at få hægtet gæsterne af. Bedsted havde de fleste føringer, men Aarhus 1900 slap aldrig helt taget om thyboerne. Mod slutningen af sættet fik Bedsted så trukket fra og vandt tredje sæt med 25-22.

Fjerde sæt startede også lige ud mellem de to hold, men ved stillingen 5-5 måtte gæsterne slippe, og Bedsted udbyggede stille og roligt deres føring. Til sidst vandt Bedsted fjerde sæt med 25-20 og tog altså en sejr på 3-1.

- Det var en fin start for os. Vi blev også mindet om i dag, at der ikke er råd til at spille dårlige kampe i den her 1. division, siger Flemming West.

I næste kamp møder Bedsted Skovbakken på udebane, og skulle det blive til en sejr i den kamp, vil thyboerne tage et stort skridt mod at undgå nedrykning.

- Vinder vi i næste kamp vil jeg sige, at vi næsten har hægtet os af bundholdende, siger Flemming West.