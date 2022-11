Bedsteds herrer var i kontrol: Smed sejren til sidst

BEDSTED:Det blev ikke den kamp, som Bedsted KFUM's herrer havde ønsket sig, da de søndag hjemme mødte ASV Aarhus 3. I en tæt kamp skulle de to hold ud i fem sæt, og her var det Bedsted KFUM, som trak nitten og tabte kampen 2-3.

- Jeg synes, at vi er et bedre hold end dem, men det kunne man desværre ikke se de sidste tre sæt, så det er ærgerligt, at vi kun får et point, siger træner for Bedsted KFUM, Flemming West.

Bedsted KFUM fik en god start på kampen. Første sæt blev tæt, men det var Bedsted KFUM, som havde overhånden. Derfor tog de også første sæt, 25-23.

Det gode spil fortsætte i andet sæt. Bedsted KFUM holdt en føring på et par bolde sættet igennem og var blandt andet foran 14-10. Den føring holdt hjem, og de vandt sættet 25-21.

Dermed var thyboerne på sejrskurs, men i tredje sæt kom gæsterne tilbage.

- Det var et meget erfarent hold, vi mødte, og de lullede os lidt i søvn de første sæt, og så slog de til i tredje, siger Flemming West.

Tredje sæt var også tæt, men Bedsted KFUM havde ikke det samme overskud som i starten af kampen. Det endte med, at ASV Aarhus 3 vandt sættet 22-25.

Kampbilledet fortsatte i fjerede sæt. Igen var det et tæt sæt, hvor Bedsted KFUM havde svært ved at finde niveauet fra de første to. Derfor blev det igen gæsterne, som tog sættet 22-25.

Dermed skulle kampen afgøres i femte sæt. Bedsted KFUM forsøgte at genfinde spillet fra de første to sæt, men havde svært ved det mod de rutinerede aarhusianere. For Bedsted KFUM blev det en skuffende afslutning på kampen, da de tabte femte sæt 12-15.

- Vi prøvede at ændre vores spil, men vi blev ved med at lave de samme slag, som de havde let ved at parere. Det hang ikke sammen de sidste tre sæt, og der var for mange, der ikke var oppe i gear, så vi skal hjem og arbejde hårdt de næste uger, siger Flemming West.

Kampfakta Volleyball, 1. Division herrer Bedsted KFUM ASV Aarhus 3 Resultat: 2-3 Sætscore: 25-23, 25-21, 22-25, 22-25 og 12-15 VIS MERE

